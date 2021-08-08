Datça’da makilik yangını başladı

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( MUĞLA ) - MUĞLA



- Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, eski Datça Kargı Deresi Ergek mevkiinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin vatandaşların desteği ile yangına müdahalesi sürüyor. (OD-Y)

