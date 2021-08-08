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Datça’da makilik yangını başladı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Datça’da makilik yangını başladı

Datça’da makilik yangını başladı

-Yangın bölgesinden görüntüler

Yangın Gesi Makilik Alan Yangına Müdahale 

--Aydın görüntü klasörüne geçiliyor

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, eski Datça Kargı Deresi Ergek mevkiinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin vatandaşların desteği ile yangına müdahalesi sürüyor. (OD-Y)
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