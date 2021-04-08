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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Datça’da geniş kapsamlı denetim yapıldı

Datça’da geniş kapsamlı denetim yapıldı

-Polis drone görüntüleri

Jandarma Akalan Sahil Güvenlik Kurusıkı Tabanca Trafik Denetimi 

--Yapılan denetimler
--Kaymakam Rop.

( MUĞLA -DRONE)- 110 personel 11 ayrı noktada denetim yaptı MUĞLA

- Muğla’nın Datça ilçesinde 110 personel 11 ayrı noktada asayiş, trafik ve korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Datça’da, Muğla Valiliği’nin Kovid-19 Tedbirleri, Aranan Şahıslar, Uyuşturucu Suçları, Hırsızlık Suçlarına ve Kaçak/Sahte Alkol/Sigara Satışı Yaptığı Muhtemel İş Yerleri, İkamet Denetimleri, Trafik Uygulamalarına Yönelik yol kontrol noktalarında Asayiş, Trafik, Güvenlik, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Ekipleri ile Narkotik ve köpek timleri dahil 11 Nokta ve 110 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamalarda 1220 şahsın HES kodu sorgulaması yapılırken, bir çok iş yerinde kovid denetimleri gerçekleştirilirken, izolasyona tabi denetlenen 2 şahsa 6 bin 928 TL cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde, 988 araç sorgulanırken 20 işlemde 10 bin 320 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 4 arana şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi. “Vatandaşlarımız yapılan denetimlerden memnun” Denetimlere katılan Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, “Datça ilçe genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak bir uygulaması var. İşyerleri, trafik denetimi ve bir yıldır devam etiğimiz kovid denetimleri sürekli dinamik olarak devam ediyor. Zaman zaman böyle toplu denetimlerimiz de oluyor. Bugünde denetimleri yerinde inceledik. Datça’da meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, trafik denetimlerinin sıklıkla yapılması ve salgının önlenmesi bakımından kovid denetimlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da yapılan denetimlerden memnuniyetlerini ifade ettiler” dedi.

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