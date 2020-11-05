Datça'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - MUĞLA
- Yangının çıktığı bölge - Ekiplerin bölgeye gidişi - Helikopterle yangına yapılan müdahaleDatça'da çıkan orman yangını söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yerleşim yerlerine yakın bir alanda etkili olan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangından etkilenen bir kaplumbağaya su verildi.
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