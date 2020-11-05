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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Datça'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - MUĞLA

Datça'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - MUĞLA

- Yanan ev - İtfaiyenin yangına müdahalesi - Soğutma çalışmasıDatça'da evde çıkan yangın hasara yol açtıMUĞLA (AA) - Datça ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İskele Mahallesi Nuri Alkoç Caddesi'ndeki Bülent ve Elif Demir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin balkon bölümündeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Bild Yangına Müdahale 

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