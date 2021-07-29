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Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü

Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü

zarar gören bölgeden görüntü

Çam Ağacı Bild Yangın Altın Trol 

-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü. Yangın, Yaka Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zirai alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatılırken mahalleli de ekiplere yardım etti. 3 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve 2 itfaiye arasözü ve 20 personele müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın arından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm zeytin ve çam ağacının bulunduğu zirai alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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