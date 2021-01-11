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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Darp iddiasıyla kocasını öldürdükten sonra tutuklanan kadının avukatı konuştu

Darp iddiasıyla kocasını öldürdükten sonra tutuklanan kadının avukatı konuştu

Canlı yayında avukatın açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Küçük Kız Şahit Dayak 


- Kocası R.İ. tarafından işkence gördüğünü iddia edip ardından kocası R.İ’yi av tüfeği ile öldürdükten sonra hapse giren M.İ’nin, “En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben” dediğini öğrenildi. M. İ. Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce işkence yaptığı iddia edip eşi R. İ’yi av tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklanmıştı. M. İ’nin avukatı Ahmet Onaran, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’ nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak olayla ilgili detaylar paylaştı. Avukat Onaran, saatlerce gördüğü işkenceden sonra eşini öldüren M. İ’nin gözaltına alınmasının ardından karakolda çocuklarıyla görüştürüldüğünü belirtti.
Çocuklarından birinin “Babam seni döverken kardeşimin kulaklarını kapattım duymasın diye ama o duymuş, çok üzüldü” dediğini söyledi.

Avukat Onaran, M. İ’nin cezaevinde ziyaret ettiğini ve çocuklarıyla ilgili bilgi verdiğinde ağladığını belirtti.
Nasıl olduğunu sorduğunda ise “En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben” diyerek cevap verdiğini ifade etti.
Avukat Onaran M.İ’nin 6 ve 8 yaşlarındaki çocukların anneannesinde kaldığını belirterek, küçük kızın “Artık babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz” dediğine şahit olduğunu anlattı. (AG-E)
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