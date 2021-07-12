Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Darp ettiği babası şikayetçi olunca konteyneri ateşe verdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Darp ettiği babası şikayetçi olunca konteyneri ateşe verdi

Darp ettiği babası şikayetçi olunca konteyneri ateşe verdi

Olay yerinden görüntüler

Alkol Yangın Altın Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntüler
-Zarar gören araçtan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı adam, alkollü oğlu tarafından darp edildi. Karakola giderek şikayetçi olan yaşlı adam, oğlunun kendisini darp ettikten sonra konteyner evini de yaktığını ileri sürdü.Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiçekdağı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Turgay B. (52), babası Memduh B.'yi (83) darp etti. Oğlu tarafından dövülen yaşlı adam, karakola giderek şikayetçi oldu.Yaklaşık 1 saat sonra yazlık olarak kullandığı konteynerin alev aldığını öğrenen Memduh B., evinin oğlu tarafından ateşe verildiğini iddia etti. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın sırasında konteynerin yanında bulunan otomobilde küçük çapta hasar meydana geldi.Evini oğlunun yaktığını iddia ettiİtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrasında polis ekiplerine ifade veren Memduh B., evini oğlunun yaktığını iddia ederek şikayetçi olacağını belirtti.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı