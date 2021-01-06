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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Darende'de domuzlar şehre indi

Darende'de domuzlar şehre indi

Domuzun ev bahçesine girme ve çıkış anı

( MALATYA ) MALATYA

Yardım Talebi Yaban Domuzu 


- Malatya'nın Darende ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. Darende ilçe merkezine inen yaban domuzu evlerin bahçesinde ve sokaklarda yiyecek aradı. İlçeye bağlı İbrahim Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir anda ortaya yaban domuzu bahçe kapısı açık olan evlere girerek karınlarını doyurmak için yiyecek aradı. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülerken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu. Daha önceden de benzer olayların yaşandığını belirten mahalle sakinleri tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerden konu hakkında yardım talebinde bulundu. (HE-
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