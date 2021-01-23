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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in acı günü

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in acı günü

Cenaze öncesi taziyelerin kabulü

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti 

-Adalet Bakanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı detaylar
-Cenaze namazı kılınması
-Dua edilmesi
-tabutun taşınması
-fotoğraf

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Nazikar Yiğit son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Anayasa Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve protokol üyeleri katıldı.
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi Nazikar Yiğit bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Nazikar Yiğit için cenaze töreni düzenlendi.
İkindi vakti Kasımlı köyü Ferahlı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından dualar yapıldı. Anne Nazikar Yiğit'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay Üyesi Ergün Şahin, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Başsavcısı Hakan Yağız, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.
Cenaze töreni öncesi Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve babası Fahrettin Yiğit taziyeleri kabul etti.
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