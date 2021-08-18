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Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı

Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı

Damperi açılan kamyonun direğe çarpma anı

Çarpma Anı Amatör Kamera Amatör Hafriyat Kamyonu Cep Telefonu 

-Kaza yerinden amatör kamera görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. O anlar ise durumu fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor.
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