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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Damperi açılan kamyon kameraların bağlı olduğu direği böyle devirdi

Damperi açılan kamyon kameraların bağlı olduğu direği böyle devirdi

Kaza yerinin drone görüntüsü

Hastane Bild Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Yıkılan PTS'den detay
-Yan yatmış kamyondan detay
-Vatandaştan röportaj
-yıkılma anı

( SAMSUN - ÖZEL - DRONE) SAMSUN

- Samsun’da damperi açılan kamyonun plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının bulunduğu direğe çarparak yan yattığı kazada sürücü yaralandı. Kaza anı anbean vatandaş kamerasına yansıdı. Kaza, Samsun-Çarşamba yolu üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. (55) yönetimindeki 55 AE 277 plakalı kamyon Çarşamba istikametine seyrediyordu. Vatandaşça çekilen olay anı görüntülerine de yansıdığı üzere mıcır yüklü kamyonun hareket halindeyken damperi açılmaya başladı.
Damper yükseldikçe mıcır da yola saçıldı. Sürücü o anlarda durumun farkına varamadı. Damperi açık kamyon saniyeler sonra yolun üzerinde bulunan PTS kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte kamyon yan yattı. Direk de yola devrildi. Kazada yaralanan sürücü H.D. vatandaşlarca araçtan çıkarıldı. Gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yol her iki istikamette trafiğe kapandı. Geliş ve gidiş istikametindeki araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri yolda mıcırın üstünden ve yıkılan PTS direğinin altından tek şeritler halinde geçişler verebildi. Enkazın kaldırılması ve yolun temizlenerek trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (ÜK-SLH-
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