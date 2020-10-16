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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Damperi açık kalan kamyon, mermer bloklardan oluşan tabelaya çarptı: 1 ölü

Damperi açık kalan kamyon, mermer bloklardan oluşan tabelaya çarptı: 1 ölü

-araçtan detay

Perini Gesi Uttu 

--kaza detay

( SİVAS )- Sivas’ta damperi açık şekilde seyreden kamyon, mermer bloktan oluşan tabelaya çarptı. Kazada, mermer blokların altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. SİVAS

- Sivas’ta damperi açık şekilde seyreden kamyon, mermer bloktan oluşan tabelaya çarptı. Kazada, mermer blokların altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Sıcak Çermik bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün damperini açık unuttuğu Sivas İl Özel İdaresine ait BMC marka asfalt kamyonu, Sıcak Çermik bölgesinin mermer bloktan oluşan giriş tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle mermer bloklar, kamyonun üzerine devrildi. Kazada mermer bloklarının altında kalan kamyon sürücüsü araç içinde sıkışarak öldü. Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
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