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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Damdan düşen talihsiz adam öldü

- Damdan düşen talihsiz adam öldü

- ARŞİV- Adli tıp detayı

Yağmurlu Hastane Cenaze Gesi 

-- Ölen Ali Kolsuz'un fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te kış bastırmadan akan çatısını tamir etmek isterken düşen talihsiz adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay 20 Kasım günü Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Ali Kolsuz, (51) kış bastırmadan evinin damına yağmurluk takmak için çıktığı damda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. 3 günlük yaşam savaşını kaybeden talihsiz adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kolsuz’un cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.
Kolsuz’un cenazesi burada yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine götürülerek burada defnedildi. Damdan düşerek hayatını kaybeden Kolsuz’un uzun yıllardır Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde santral görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. (RY-SD-
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