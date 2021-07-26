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Damdan düşen bebek ağır yaralandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Damdan düşen bebek ağır yaralandı

Damdan düşen bebek ağır yaralandı

Acil servis önünden görüntü

Acil Servis Bebek 112 Acil Servis Altın Müstakil Ev 

-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir buçuk yaşındaki bebek, damdan düşerek ağır yaralandı.Olay, Siirt’in Algül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yaşındaki Furkan T., isimli bebek 3 katlı müstakil evin damından aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuğu etraftaki vatandaşlar fark ederek yardımına koştu. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek ekiplerce Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Hayati tehlikesi bulunan çocuk buradaki ilk tedavinin ardından Batman’a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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