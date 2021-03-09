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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı

Damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı

Kadının düştüğü yer

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Genç Kadın Hamile Kadın 

-Kadının düştüğü dam
-Silktiği kilim
-Genel ve detay görüntü
-Kadının fotoğrafı

( ADANA ) -- Adana’da iki katlı evin damında kilim silkeleyen 9 aylık hamile kadın düşerek ağır yaralandı ADANA

- Adana’da iki katlı evin damında kilim silkeleyen 9 aylık hamile kadın düşerek ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1886 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) sabah saatlerinde 2 katıl evin damından kilim silkelemeye başladı.
Bir süre sonra Hammadi damdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Kadının düştüğünü gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadına ilk müdahale yapılırken hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ayrıca bebeğinin de hayatta kalması için hastanede müdahale edildiği öğrenildi. Polis düşme ile ilgili soruşturma başlattı. (FKE-
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