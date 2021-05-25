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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Damdaki Hint keneviri serası drone ile tespit edildi

Damdaki Hint keneviri serası drone ile tespit edildi

Polisin operasyonu başlaması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerası Kimyasal Madde Pompalı Tüfek 

-Seraların görüntüsü
-Damdaki sera görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı ADANA

- Adana polisinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hint kenevir yetiştirmek için internetten kimyasal madde siparişi verdiği iddia edilen 11 şüpheliye yönelik çalışma yaptı. Zanlıların, evlerinin damlarında ve içerisindeki seralarda kenevir yetiştirdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine polis operasyon düzenlendi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 63 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 907 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Hint keneviri yetiştirmek için bir evin damına kurulan sera ve başka bir evin odasına kurulmuş ısı yalıtımlı, havalandırmalı ve özel ışıklarla aydınlatılmış kabin polis kamerasına yansıdı.
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