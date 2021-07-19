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Damat ve geline streç film şakası
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Damat ve geline streç film şakası

Damat ve geline streç film şakası

-Cep telefonu-

Düğün Arabası Gelin Arabası 

-Otomobilin streç filmi ile kaplanması
-Düğün salonu dışından detaylar
-Gelin ve damadın salondan çıkışı
-Damadın makası vermesi ve araca binmesi
-Arkadaşlarına para verme detayları

( KAHRAMANMARAŞ )- Streç film ile kaplanan gelin arabası damattaki makas ile kesilmesinin ardından damadın arkadaşlarının şakası yarım kaldı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta dünya evine giren çiftin düğün arabası arkadaşları tarafından streç film ile kaplandı. Kahramanmaraş’ta yaşayan Ensar ve Tuğba Özdemir çifti düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Dünya evine giren çiftin arkadaşları ise damada ilginç bir şaka yaptı. Damattan para almak isteyen arkadaşları düğün etkinliği sürerken gelin aracı olarak süslenen otomobili streç film ile kapladı. Uzun uğraşlarla kaplanan streç filmi ile damattan para almayı umut eden arkadaşlarının şakası yarım kaldı. Damat Ensar Özdemir, düğün salonu çıkışı elindeki makası arkadaşlarına göstererek streç filminin kesilmesini istedi. Bunun üzerine streç filminin kesilmesiyle gelin ve damat otomobile bindi. Bu şaka karşısında damat arkadaşlarının parasını vermeyi de ihmal etmedi. (HLL-
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