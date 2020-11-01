Damat gelini yol ortasında böyle dövdü

-Damadın geline tokat ve yumrukla vurması

-Engel olmaya çalışan yakınları



( HATAY )-Hatay'da bir damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokatlayıp yumrukladı HATAY



- Hatay'da bir damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokatlayıp yumruklayarak dövdü. Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Gedik mevkisinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce yakınları damadı sakinleştirmek istedi. Damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat atıp ve yumruklayarak dövdü. Damadın gelini dövdüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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