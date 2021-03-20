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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Damat dehşetinin ardından anne, kızı ve komşuya acı veda

Damat dehşetinin ardından anne, kızı ve komşuya acı veda

Cenazelerden detaylar

Hastane Cenaze Akalan Cenaze Namazı Kayınvalide 

-cenazeye katılanlar
-cenaze namazının kılınması
-detaylar
-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olan eşi tarafından öldürülen kadın, annesi ve o sırada olaya müdahale eden komşusu gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta bulunan ikamette meydana gelmişti. Yaşanan damat dehşetinde kayınvalidesinin evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü Tümen, kayınvalidesi Serpil Palalı (45) ve eşi Serap Tümen'i (25) silahla öldürmüş, o sırada olay yerine gelen komşu Hamza Kuzucuk’u (45) ise ağır yaralamıştı. Kuzucuk, daha sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ardından katil damat Hüsnü Tümen, suç aleti ile birlikte polis tarafından yakalanmıştı.3 cenazede duygu dolu anlarÖte yandan 3 cenaze, akrabaları tarafından Adli Tıptan alınmasının ardından Bayındır’a götürüldü. Hamza Kuzucuk, Hacı İbrahim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cinayete kurban giden anne ve kızının namazları ise Bayındır Şehir Mezarlığı’nda kılındı. Cenaze töreninde, anne ve kızının akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Serpil Palalı ve eşi Serap Tümen, kılınan namazların ardından toprağa verildi.
Öte yandan Hüsnü Tümen, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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