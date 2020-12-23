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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti

Damat dehşeti: Kayınpederi ile kayınvalidesini darp etti

Olay Yeri

Hastane Kayınvalide Valid Yaşlı Çift 

-olay Yerinden Alınan Yaralılar
-ambulans Ve Polis Otosu Görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öfkeli damat, kayınpederi ile kayınvalidesine saldırdı. Darp sonucu yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, E.G. isimli şahıs, eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan damat, kayınpederi M.G. ve kayınvalidesi E.G’ye saldırdı. Öfkeli damat daha sonra olay yerini terk etti. Darp edilen yaşlı çift, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HT-
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