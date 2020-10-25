Damal’da kayıp hayvanları drone buldu



- Ardahan’ın Damal ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar İlçe Jandama Komutanlığı ekiplerinin Drone çalışması ile bulundu. Edinilen bilgiye göre, Damal İlçesi Burmadere Köyünde ikamet eden Feramuz Edemir 156 Jandarma İmdat hattını arayarak evinin yanında bulunan ahırındaki 132 adet küçükbaş hayvanının ahırında olmadığını, çalınmış olabileceğini bildirdi. İhbarın ardından Damal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yeri ve çevresinde gerekli araştırmaları yapıp civardaki güvenlik kameralarını inceledikten sonra hayvanların çalınabileceği değerlendirilerek, Drone ile bölgede geniş çaplı arama ve tarama faaliyetlerine başladı.

Damal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Drone ile yaptığı araştırmada kayıp hayvanların Damal İlçesi Burmadere Köyünün 5 kilometre kuzeyinde Eskikılıç Köyü sınırları içerisinde arazide buldu. Küçükbaş hayvanların 2 tanesinin kurt sürüleri tarafından parçalandığını tespit edilirken hayvanların geriye kalan 130 tanesi mağdur Feramuz Edemir’e teslim edildi.



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