Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dalgıçlar denize atılan trol kapılarını böyle çıkardı

Dalgıçlar denize atılan trol kapılarını böyle çıkardı

Dalgıçların denizden kapıları çıkarması

Mülkiye Para Cezası Kaçak Gesi Trol 

-Mahsenin açılması
-Ağların çıkarılması
-Balıklar
-Ekiplerin çalışması
-Denetim

( İSTANBUL )- Yenikapı’da kaçak trol avcılarına denetim:4 kişiye de idari para cezası- 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağı el geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Boğaz'ında trol avcılarına göz açtırılmıyor. Yenikapı'da kaçak trol avcılığı yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağı el geçirildi. 4 kişiye de idari para cezası kesilirken, dalgıçlar denize atılan kapıları tek tek çıkardı. İstanbul Boğaz'ında trol avcılarına göz açtırılmıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı toplam 83 personelin katılımıyla Fatih Yenikapı bölgesinde kaçak trol avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı. Denize atlı Dalgıçlar kapıları denizden çıkardı Denetimlerde, gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağına el konuldu. 4 kişiye de idari para cezası kesildi. El konulan trol ağı ve kapıları mülkiyeti kamuya geçme kararı alınması için yedi emin e alındı. Denize atlı Dalgıçlar kapıları denizden çıkardı. (ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı