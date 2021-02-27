Dalgıçlar denize atılan trol kapılarını böyle çıkardı

-Mahsenin açılması

-Ağların çıkarılması

-Balıklar

-Ekiplerin çalışması

-Denetim



( İSTANBUL )- Yenikapı’da kaçak trol avcılarına denetim:4 kişiye de idari para cezası- 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağı el geçirildi İSTANBUL



- İstanbul Boğaz'ında trol avcılarına göz açtırılmıyor. Yenikapı'da kaçak trol avcılığı yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağı el geçirildi. 4 kişiye de idari para cezası kesilirken, dalgıçlar denize atılan kapıları tek tek çıkardı. İstanbul Boğaz'ında trol avcılarına göz açtırılmıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı toplam 83 personelin katılımıyla Fatih Yenikapı bölgesinde kaçak trol avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı. Denize atlı Dalgıçlar kapıları denizden çıkardı Denetimlerde, gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağına el konuldu. 4 kişiye de idari para cezası kesildi. El konulan trol ağı ve kapıları mülkiyeti kamuya geçme kararı alınması için yedi emin e alındı. Denize atlı Dalgıçlar kapıları denizden çıkardı. (ZA-



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