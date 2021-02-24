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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dalgıçlar bir kez daha denizde kaybolan Ali için daldı

Dalgıçlar bir kez daha denizde kaybolan Ali için daldı

Dalgıçların hazırlanışı

Balık Tutma Balık Tutmak 

-Dalgıçların denize girişi
-Dalgıçların arama çalışması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan Ali Nail Gündoğan için dalgıçlar arama çalışması yaptı. Edinilen bilgiye göre, 56 gün önce Çevlik Sahilinden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için Hatay Büyükşehir Belediyesine İtfaiyesine bağlı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ve İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma timi Çevlik ve Konacak sahilinin derinliklerinde arama yaptı. Yapılan çalışmada Ali Nail'in izine hala rastlanmadı. (ALC
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