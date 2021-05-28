Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Dalgıç polisler derede silah aradı

Dalgıç polisler derede silah aradı

Olay yerindeki ekiplerden görüntüler

Dalgıç Polis Psikoloji Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahsın ambulans eşliğinde hastaneye götürülmesi
-Dalgıç polislerin silahı araması
-Silahın bulunması
-Detay

( KOCAELİ )- İntihara kalkışan vatandaşın dereye attığı silahı dalgıç polisler buldu- Dalgıç polisler deredeki silahı buldu, vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde intihara kalkışan bir şahıs, yanına gelen polisleri görünce elindeki tabancasını dereye attı. Deredeki tabanca dalgıç polisler tarafından bulunurken, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs hastaneye götürüldü.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Fuarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen S.D.V. (20) isimli genç, fuar alanında bulunan Kumlar Dersi’nin yanına geldi. Şahıs yanında getirdiği tabancayı kafasına dayayarak intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Şahıs hastaneye götürüldüOlay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Daha sonra şahıs elindeki tabancayı dereye atarak, İntihar etmekten vazgeçti. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.Dalgıç polisler silahı buldu, vatandaşlar çekirdek çitleyerek izlediDaha sonra olay yerine çağrılan deniz polisleri şahsın dereye attığı silahı bulmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Dalgıçlar tarafından dedektör yardımı ile derede yapılan aramalarda şahsın suya attığı tabanca bulundu. Tabanca daha sonra incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement