Dalgıç polisler derede silah aradı

-Şahsın ambulans eşliğinde hastaneye götürülmesi

-Dalgıç polislerin silahı araması

-Silahın bulunması

-Detay



( KOCAELİ )- İntihara kalkışan vatandaşın dereye attığı silahı dalgıç polisler buldu- Dalgıç polisler deredeki silahı buldu, vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde intihara kalkışan bir şahıs, yanına gelen polisleri görünce elindeki tabancasını dereye attı. Deredeki tabanca dalgıç polisler tarafından bulunurken, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs hastaneye götürüldü.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Fuarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen S.D.V. (20) isimli genç, fuar alanında bulunan Kumlar Dersi’nin yanına geldi. Şahıs yanında getirdiği tabancayı kafasına dayayarak intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Şahıs hastaneye götürüldüOlay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Daha sonra şahıs elindeki tabancayı dereye atarak, İntihar etmekten vazgeçti. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.Dalgıç polisler silahı buldu, vatandaşlar çekirdek çitleyerek izlediDaha sonra olay yerine çağrılan deniz polisleri şahsın dereye attığı silahı bulmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Dalgıçlar tarafından dedektör yardımı ile derede yapılan aramalarda şahsın suya attığı tabanca bulundu. Tabanca daha sonra incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

