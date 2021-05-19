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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dalgıç polisler bu kez ağlara takılan kuşu kurtardı

Dalgıç polisler bu kez ağlara takılan kuşu kurtardı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi

Balaban Sosyal Medya Dalgıç Polis Polis Polis Ekipleri 

-Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
-Balık ağlarına takıla kuşu dalgıç polisler kurtardı
-Polisten ‘kuş kurtarma’ operasyonu
-Kurtarılan kuşun salı verilmesi
-Kuşun uçarak uzaklaşması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA )- Balık ağlarına takılan kuşu dalgıç polisler kurtardı- Polisten ‘kuş kurtarma’ operasyonu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde balık üretim tesisinde, ağlara takılan balaban kuşu, dalgıç polis ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar günü Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri’nde yaşandı. Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Karkamış ilçesi arasında bulunan balık yetiştirme tesisinde, ağlara bir balıkçı balaban kuşu takıldı. Ağlara takılan kuşun kurtarılması için bölgede çalışma yapan Dalgıç Polis ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada duruma duyarsız kalmayan ekipler, kuşu takıldığı ağlardan kurtararak, özgürlüğüne kavuşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü dalgıç polisleri tebrik etti Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter’dan balıkçı kuşunun kurtarılma anına ait videoyu paylaşarak, ekibi kutladı. (BB-SD-
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