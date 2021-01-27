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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dalgalı denizde tehlikeli eğlence

Dalgalı denizde tehlikeli eğlence

sudaki üç kişi

Kamera Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar 

-dalgaların çarpması
-algaların arasında kaybolmaları
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'yı öğle saatlerinden itibaren ler ler etkisi altına alan şiddetli rüzgar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de dalga boyunu artırdı. Tehlimeye ve uyarılara rağmen denize giren üç kişinin tehlikeli eğlencesi ise kameralara yansıdı. Öğle saatlerinde ikisi elbiseleriyle denize giren ve boşlarına kadar ulaşan dalgaların arasında eğlenen üç kişi çevredeki atandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Yüksekliği zaman zaman 2 metreyi bulan dalgaların çarpmasıyla zaman zaman savrulan üç kişi, kıyıdan fazla uzaklaşmadan kendilerini dalgalardan korumaya çalıştılar. (CE-
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