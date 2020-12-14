Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı

-DENİZ POLİSİNİN YAKLAŞMASI

-ADAMI BOTA ALMASI



( ANTALYA )- Hiporetmiye girmek üzere olan adam bota alınıp kıyıya çıkartıldı ANTALYA



- Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren adam , deniz polisi tarafından ölümün kıyısından alındı. Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili 3 numaralı plaj açıklarında denizde mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını alan deniz polisi, hemen harekete geçti. İki gündür sağanak yağmur ve fırtınanın etkisinde olan kentte yaklaşık 100 metre açıkta dalgalarla boğuşan adam balıkçı şamandıralarına tutunmuş halde kendinden geçmek üzereyken bulundu. Hipotermiye girmek üzere olan M.G. , polis tarafından bota alınıp ilk müdahalesi yapıldı.Battaniyeler ile vücut ısısı korunmaya çalışılan M.G. Yat Limanında hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.



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