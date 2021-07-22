Dalgalar arasında kaybolan gençten 7 saattir iz bulunamadı

-- Sahildeki kalabalıktan görüntü

-- Kaybolan gencin yakınlarından görüntü

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bağırganlı plajında, dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan genci bulmak için başlatılan ve 7 saattir süren arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden kamp yapmak için Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebi ile yüzmenin yasaklandığı, bu sebeple kırmızı bayrak çekilen plajda denize girdi. Dev dalgalar arasında ilerleyen Özcan D., bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Sabah saat 09.00 sıralarında başlatılan, KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katıldığı kurtarma çalışmaları 7 saattir aralıksız sürüyor. Yer yer 1.5 metreye ulaşan dalgalar arasında devam eden arama kurtarma çalışmalarında ise henüz sonuç alınamadı. Kaybolan gencin yakınlarının çaresiz bekleyişini sürdürdüğü sahilde ekipler ise dalgalara rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. (GY-

