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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dalaman'daki yangın yeniden başladı

Dalaman'daki yangın yeniden başladı

Dumanların yükselmesi

Fabrika Kağıt Fabrikası Altın Gesi 

-Ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye gelişi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı. Dalaman'da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürülürken, bugün kağıt fabrikasının bulunduğu alandan yeniden dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilirken, yangının rüzgarında etkisi ile büyümesinden korkuluyor. Yangın nedeniyle Dalaman ilçe merkezi duman altında kalırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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