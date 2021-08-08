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Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü

Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü

- yangın yerinden genel görüntü

Orman Yangınları Ormanlı Yangın Yeri Helikopter Yangına Müdahale 

-- uçak ve helikopterlerin yangına müdahalesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Dalaman ilçesinde Havalimanı’na yakın bir noktada başlayan yangın, havadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Muğla yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Muğla il genelinde halen Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınları devam ederken bir üzücü yangın haberi daha geldi. Saat 15.00’de Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda da yangın başladı.
Yerleşim yerlerine çok yakın olan Dalaman Havalimanı’na da birkaç kilometre uzaklıkta başlayan yangına, karadan ve havadan kısa sürede müdahale başladı.
Çok sayıda helikopter ve uçağın müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik bir uğraş sonucu kontrol altına alındı. (MS-OD-Y)
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