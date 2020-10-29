Dalaman’da 29 Ekim konvoyu



- Dalaman’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kolluk kuvvetlerine ait araçlar konvoy düzenledi, sokaktaki çocuklara Türk bayrakları hediye edildi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümünde Dalaman Hava Meydan Komutanlığı, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve belediye ekipleri araçlarla tüm ilçeyi dolaşarak sokaktaki çocuk ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Konvoyda çalan siren ve korna seslerini duyan vatandaşlar sokakta ve evlerinin pencerelerinde konvoyu selamlarken, konvoya çocuklar da bisikletleriyle eşlik etti.



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