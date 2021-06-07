Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DAKKA - Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu

DAKKA - Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu

- Yandın söndürme çalışmalarından detaylar - Yanan gecekondu mahallesinden detaylarDAKKA - Bangladeş 'in başkenti Dakka'da sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Şehrin Mohakhali bölgesinde çıkan şiddetli yangında 100'den fazla gecekondu kül oldu. Yetkililer, yangının Sattola gecekondu mahallesinde sabah 03:57 sularında çıktığını ve kısa sürede tüm gecekondu bölgesini sardığını söyledi.

Gecekondu Gesi Başkent Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement