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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dakikalarla yarıştılar yaralı köpeği hayatta tuttular

Dakikalarla yarıştılar yaralı köpeği hayatta tuttular

Köpeğe müdahile esnasında detay

Yarış Köpek Ağır Yaralı Zabıta Hayvan 

-Veteriner Hekim Mustafa Sayın'dan detay

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Av tüfeği ile vurulan köpek tek bacağını kaybetti- Veteriner Mustafa Sayın:- “Hayati tehlikeyi atlattı, ancak 3 bacaklı hayatına devam edecek”- "Yan tarafından giren kurşun öbür ayağından çıkmış, biraz daha yukarı gelseydi bu hayvanın kalbine gelip ölümüne neden olabilirdi"- "Bunu yapanları vicdan yoksunu, insanlık yoksunu olarak adlandırmak lazım" ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de av tüfeği ile vurulan köpek, zabıta ekipleri ve veterinerin adeta dakikalarla yarışarak mücadele etmesi sonucu hayati tehlikeyi atlatırken, ne yazık ki bir bacağını kaybetti.Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz mahallesinde bir köpek, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile sağ ön ayağından ağır yaralandı. Yaralı köpek Sivrihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan özel bir kliniğe son anda yetiştirildi. Yaklaşık 65 kilometrelik yolda yaşam savaşı veren ve klinikte tedavisine başlanan köpeğin, yaralı ayağının adeta parçalandığı anlaşıldı."Hayatını 3 ayaklı olarak sürdürecek"Ayağını kaybeden köpeğe müdahale eden ve tedavi altına alan Veteriner Hekim Mustafa Sayın, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Köpeğin hayati tehlikeyi atlattığını aktaran Sayın, bundan sonraki hayatını 3 ayaklı olarak sürdüreceğini ifade ederek, “Köpek ateşli silah yaralanması olarak buraya getirildi.
Maalesef bacağı kurtaramadık, ama hastanın genel durumu iyi. Bir haftalık bir tedavi periyodu var ondan sonra inşallah 3 ayak olarak hayatına devam edecek. Maalesef ağır yaralı bir şekilde geldi, çok kan kaybetmişti. Yaralar bayağı nekroz olmuştu, sinirler, bağ dokuları tamamen parçalanmıştı. Yan tarafından giren kurşun öbür ayağından çıkmış, kurşun biraz daha yukarı gelseydi bu hayvanın kalbine gelip ölümüne neden olabilirdi. Sivrihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden, haber verenlerden yani kısaca emeği geçen herkesten Allah razı olsun. El birliğiyle bu can kurtardık. Hayati tehlikesi vardı geldiğinde, ama bir hafta sonra sevimli dostumuzu ayakta görebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.
“Nasıl kıyabilirsiniz bir cana?”Gerçekleşen olayla alakalı düşünceleri aktaran Veteriner Hekim Mustafa Sayın; “Hayvan sever bir veteriner hekim olarak, bunu yapanları vicdan yoksunu, insanlık yoksunu olarak adlandırmak lazım. Nasıl kıyabilirsiniz bir cana? Yani bunun saldırganlığı yok, agresifliği yok, kimseye zararı olan bir canlı değil. Problem oluşturacak bir ırk değil, öyle bile olsa bunu hak etmiyorlar. Bu canlı şanslıydı ama bunun kadar şanslı olamayan bir sürü canlı var. Yakın zaman da bu dostumuza bir sahiplenme çıkabilir, inşallah daha mutlu olacağını düşünüyorum ”ifadelerini kullanarak durumun ehemmiyetine dikkat çekti.
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