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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi

Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi

- Sürücünün polise dil dökmesi, araçtan detay

Polis Para Cezası Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü 

-- Polisin ceza yazması

( ZONGULDAK ) -- Polisten hem sürücüye, hem de araç sahibi eşine toplam 5 bin 496 TL ceza ZONGULDAK

- Zonguldak'ta trafik polislerinin denetimine takılan ehliyetsiz sürücü; ceza yememek için dakikalarca dil döktü. Polis ekipleri, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan eşine de üzerine tescilli aracı ehliyetsiz sürücüye kullandırmaktan 5 bin 496 TL idari para cezası uyguladı. Olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda 67 AAT 399 plakalı Seat marka otomobil durduruldu. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Yakup M.’nin ehliyetsiz otomobil kullandığı ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü Yakup M. dakikalarca ceza yazılmaması için çaba gösterse de fayda etmedi. Trafik ekipleri Yakup M.’ye ehliyetsiz otomobil kullanmaktan 2698 TL ceza yazarken eşine de üzerine kayıtlı tescilli aracı ehliyetsiz sürücüye kullandırmaktan 2 bin 698 TL idari para cezası uygulandı. Çifte; toplamda 5 bin 496 TL para cezası kesildi. İşlemlerin ardından otomobil sürücüsü Yakup M’nin eşi aracı alarak olay yerinden ayrıldı. (ECB-
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