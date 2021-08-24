Dakikalarca kasaya ulaşmaya çalışan hırsız işyeri sahibine böyle yakalandı

-- Kasadan para alması

-- İşyeri sahibi işe karşılaşması

-- Aldığı paraları geri bırakması



( İSTANBUL )- Acemi hırsız dakikalarca kasaya ulaşmaya çalıştı tam başardım derken işyeri sahibi ile karşı karşıya geldi- Çaldığı paraları geri bırakan hırsız, olay yerinden uzaklaştı İSTANBUL



- Arnavutköy’de gece saatlerinde bir fırına hırsızlık yapmak amaçlı gelen bir kişi kasaya doğru yöneldi. Dakikalarca kasanın olduğu kısma ulaşmaya çalışan hırsız, paraları alıp dükkandan çıkacağı esnada dükkan sahibi ile burun buruna geldi. Cebine koyduğu paraları geri bırakan hırsızın o anları kameralara yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanda kimsenin olmadığını fark eden bir kişi içeriye girdi. Dakikalarca kasaya yanaşmaya çalışan hırsız onlarca denemesinin ardından kasayı açarak içerisinde bulunan paraları cebine koydu. Kasa da bulunan paraları aldıktan sonra dükkandan uzaklaşmaya çalışan acemi hırsız, tam dükkandan çıkacakken işyeri sahibi ile karşı karşıya geldi. Ekmek almak için geldiğini söyleyen hırsızdan şüphelenen işyeri sahibi kasayı kontrol ettiğinde paraların olmadığını fark edince hırsız çaldığı paraları cebinden çıkartıp işyeri sahibine vererek hızla uzaklaştı. Acemi hırsızın o anları ise o esnada kayıtta olan işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. (BT- YM

