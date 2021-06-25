Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DAKAR - Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı

DAKAR - Senegal'de yapı, ambalaj ve gıda fuarı başladı

- Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen fuar - Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana'nın fuarın açılışını yapması ve stantları gezmesi - Fuardaki stantlardan ve ziyaretçilerden görüntüler - Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan ile röportaj - Fuara katılan Türk firmalardan Aves Gıda Batı Afrika Bölge Yöneticisi Ahmet Ersoy ile röportaj - Sofram Gıda adına fuara katılan Elif Salihoğlu ile röportaj - Muka Makina Satış ve Pazarlama Sorumlusu Suat Bayraktar ile röportajSenegal'de gıda, ambalaj ve yapı fuarı eş zamanlı olarak açıldı.Başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde başlayan Senefood (gıda), Senepack (ambalaj) ve Sencon (yapı) fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.Fuarın açılış kurdelesini, Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana ve fuarın organizatörü Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan birlikte kesti.Bakan Fofana, daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret ederek, katılımcılarla sohbet etti.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalkan, 14'ü Türkiye'den olmak üzere 3 fuarda toplam 80 katılımcının yer aldığını belirtti.
Kalkan, Senegal pazarının giderek büyüdüğüne işaret ederek, 2013'ten bu yana kendilerinin de Senegal'de iş yaptıklarını söyledi.

Senegal'in gelişmesiyle birçok alanda yatırıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Kalkan, "Firmalarımız, dil sorunu nedeniyle Frankafon Batı Afrika'ya pek eğilmemişler ama çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'den firmalarımız, fuarlar vasıtasıyla veya pazar araştırması seyahatleriyle çok ciddi iş olanaklarını görecekler. Senegal, Batı Afrika'nın ticaret merkezi konumunda." ifadelerini kullandı. - Türk firmaları Senegal'e açılmak istiyorFuara katılan Türk firmalardan Aves Gıda Batı Afrika Bölge Yöneticisi Ahmet Ersoy, Senegal'de ilk kez fuara katıldıklarını belirterek, daha önce Senegal'e yaptıkları ihracatı geliştirmek istediklerini kaydetti.
Çikolata ve sürülebilir çikolata üretimi yapan Sofram Gıda adına fuara katılan Elif Salihoğlu, Nijerya, Gana ve Gambiya olmak üzere 8 yıldır Afrika pazarında var olduklarını dile getirdi.Taş kırma ve eleme sektöründe faaliyet gösteren Muka Makina Satış ve Pazarlama Sorumlusu Suat Bayraktar da daha çok ihracatla ilgilendiklerini ve hali hazırda Cezayir, Fas, Togo ve Burkina Faso'ya ihracat yaptıklarını ifade etti.

Muhabir Yapı Fuarı Görece Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement