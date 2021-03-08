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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DAKAR - Senegal'de sokak olaylarına karşı tarikatlardan 'sükunet' çağrısı

DAKAR - Senegal'de sokak olaylarına karşı tarikatlardan 'sükunet' çağrısı

DAKAR - Senegal 'de sokak olaylarına karşı tarikatlardan "sükunet" çağrısı - Tarikat temsilcilerinin açıklamalarıDAKAR (AA) - Senegal 'de muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasının ardından patlak veren sokak olaylarına ilişkin tarikatlardan da sükunet çağrısı yapıldı.Dakar İslam Enstitüsünde basın mensuplarının karşısına geçen Müridi, Ticani ve Ömereyn tarikatı temsilcileri, 3 Mart'tan bu yana ülkeyi etkisi altına alan sokak eylemlerine ilişkin ortak açıklamada bulundu.Birçok mağazası yağmalanan Fransız marketler zinciri Auchan ve Total'de Senegal lilerin çalıştığına dikkati çeken din adamları, kamu binalarına verilen zararı yine halkın ödeyeceğini hatırlattı.Taleplerini Cumhurbaşkanı Macky Sall'e ilettiklerini kaydeden temsilciler, Sall'in de elinden geleni yapacağını söylediğini aktardı.Temsilciler, aynı zamanda muhalefet cephesiyle de görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek özellikle gençlere şiddet olaylarından kaçınmaları çağrısında bulundu. - Gözaltı kararı sokakları karıştırdıTecavüzle ve ölümle tehdit etmekle suçlanan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4 - 5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.3 Mart'ta nispeten son bulan olaylar, 5 Mart'ta yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri 8 Mart'tan başlayarak ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı. - "Sweet Beauty davası"Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.Sonko ise durumu "Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Alabalık Sivil Toplum Muhalefet Basın Mensupları Milletvekilliği 

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