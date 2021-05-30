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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

- KATİL ZANLISININ ADLİYEYE İNTİKALİ

( AMASYA ) AMASYA

Hastane Akalan Katil Zanlısı Mermi Trol 


- Amasya'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada, ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı.Olay, Merzifon ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle aralarında çıkan kavgada ağabeyi Vural Conba'yı (41) vuran kardeş Murat Conba (39), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Conba, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. “Kasten adam öldürme” suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Murat Conba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.OlayMehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı binada farklı katlarda ikamet ettiği ağabeyiyle babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga eden Murat Conba, ağabeyi Vural Conba'yı silahla vurdu. Kardeşinin sıktığı kurşundan yara alan Vural Conba'dan çıkan mermi, yanında bulunan kızına da isabet etti. Yaralılardan Vural Conba, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi tarafından öldürülen şahsın Amasya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı kızının ise durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
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