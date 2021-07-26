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Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı

Daha evvel 49 kez çatıya çıkan şahıs bu sefer Bursa'da intihar şovu yaptı

İntihara kalkışan adam çatıda görüntü

Ayetler İntihar Polis Hava Yastığı Altın 

-Gözaltına alınırken görüntü

( BURSA ) BURSA

- Daha evvel farklı vilayetlerde 49 kez intihara teşebbüs eden ve 76 suç kaydı bulunan şahıs, bu sefer Bursa'da çatıya çıktı.İntihar edeceği gerekçesiyle bir binaya çıkan bir şahıs heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oldu. Çatının en uç kısmında duran şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, Bursa polisinin devreye girmesiyle ikna edilen adam yarım saat sonra çıktığı çatıdan indirildi. Şahsın daha önce de farklı vilayetlerde 49 kez çatılara çıktığı ve 76 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 30 yaşındaki B.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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