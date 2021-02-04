Dağlık Karabağ'daki ikinci en büyük altın madeni görüntülendi



- Ermenistan işgali altından kurtarılan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin ikinci en büyük altın madeni olan kritik önemdeki Vejnali altın madeni görüntülendi. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi çeşitli yeraltı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin bir bölge olarak biliniyor. Kelbecer’den sonra Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin sınırlarında yer alan Zengilan ilinde kritik öneme sahip Vejnali altın madeni sahasındaki çıkarılan minerallerin işlenmesi için kurulan tesis görüntülendi. Azerbaycan ordusu ilerleyince çalışmaları durdu Zengilan bölgesindeki Vejnali köyünde bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin ikinci en büyük altın madeni altın madeni, ilin hemen kuzeydoğusunda Ermenistan’a çok yakın bir yerde bulunuyor. Ermenistan'ın saldırıları sonrasında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusunun hızla işgal altındaki topraklara doğru yönelmesiyle, bölgede faaliyet gösteren şirketler tüm çalışmaları durdurarak madeni hızla boşaltmaya başladı.

Vejnali altın madeninde 2 bin 169 ton altın rezervi var Vejnali köyünde bulunan Vejnali altın yatağında yapılan araştırmalara göre 183 bin ton cevher, 2 bin 169 ton altın ve diğer değerli madenler bulunuyor. Bu maden uzun yıllardır yasa dışı yollarla İsviçre kayıtlı Vallex Group tarafından işletiliyordu. Şirketin Azerbaycan topraklarına yasadışı yollarla girdiği ve 301 milyon manat haksız kazanç elde ettiği belirtilmişti. Zengilan vejnali altın yatağı Yaklaşık 27 yıl Ermenistan işgali altında kalan Zengilan topraklarının altın madeni açısından zengin olduğu biliniyordu. Özellikle Kelbecer ve Zengilan bölgelerinde Sovyet döneminde belirlenmiş altın yatakları mevcuttu. Bu yataklardan bazılarının işgal döneminde bazı firmalar tarafından yasa dışı yollarla işletildiği ortaya çıkmıştı.



loading...