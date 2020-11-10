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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Dağlık Karabağ'da kaybeden Ermenistan'da hükümet binası basıldı

Dağlık Karabağ'da kaybeden Ermenistan'da hükümet binası basıldı

Parlementoya girmeye çalışanlardan görüntüler

( ERİVAN -EK) ERİVAN

Protesto Sayılar Siyasi Parti Sivil Toplum Hükümet 


- Dağlık Karabağ’da, Ermenistan’ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan’da bazı gruplar hükümet binasını bastı.Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ’da savaşı Azerbaycan’a karşı kaybettiklerini ima eden açıklamasının ardından Erivan’da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın damadı olan ve Vatikan Başkonsolosluğu’ndan geri çağırılan Mikayel Minasyan, Paşinyan’ı, Ermeni halkına ihanet ettiği yönünde suçlayarak Ermenistan’ın, Paşinyan yüzünden savaşı kaybettiğini ifade etti.
Minasyan’ın bu açıklamalarının ardından yüzlerce kişi özel araçlarıyla Erivan’daki hükümet binası önüne geldi. Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı. Hala gerilimin devam ettiği Erivan’da protestocuların sayıları giderek artarken bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor. Özellikle Paşinyan’a muhalif siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri halkı Hükümet Binası önünde toplanmaya davet ederken Rus haber ajansları hükümet binası önünden silah seslerinin yayıldığını duyurdu.
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