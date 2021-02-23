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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerin vahşetinin tanığı yıkılan mezarlıklar

Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerin vahşetinin tanığı yıkılan mezarlıklar

- Yıkılan mezarlıklardan detaylarBAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerde Azerbaycanlılara ait mezarlıkların durumu, Ermeni güçlerin işgal döneminde yaptığı vahşet ve yıkıma tanıklık ediyor.Ermeni güçler, 1990'lı yıllarda işgal ettiği Azerbaycan yerleşim birimlerini yıkıma maruz bıraktığı gibi Azerbaycanlılara ait mezarlıkları da tahrip etti.Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtardıktan sonra Ermenilerin bölgede gerçekleştirdiği yıkımın büyüklüğü daha net ortaya çıktı.Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan, Gubadlı ve Ağdam illerindeki tüm yerleşim birimleri işgal döneminde talan edilip yıkıldığı için buralar sadece taş yığını haline gelmiş "hayalet şehirleri" andırıyor. Bu şehirlerin mezarlıkları da aynı durumda.Yaklaşık 30 yıl sonra doğdukları topraklara dönen Azerbaycanlıların ilk koştuğu yerlerden biri de mezarlıklar oldu. Fakat onları tahrip edilmiş, resimleri ve yazıları çizilmiş taşlardan oluşan acı manzara karşıladı. Birçok insan yakınlarının mezarlarını bulamadı.Cebrayıl şehir mezarlığı da Ermenilerce yıkılan ve tahrip edilen yüzlerce mezarlıktan sadece biri. Şehre hakim bir tepedeki mezarlıkta sağlam kalan mezar neredeyse yok.Ay yıldızlı, üzerinde "Ruhuna Fatiha" yazılan Müslüman Türk mezarları sanki izleri buradan silinsin diye bilinçli şekilde yok edilmeye çalışılmış. Cebrayıl mezarlığında bazı mezarlar ise kazılmış. Mezarlıkta açıkta duran insan kemiklerine de rastlamak mümkün. - "Bu, vandalizmin en iğrenç şekli"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerdeki tüm mezarlıkların yıkık ve harap durumda olduğunu bildirdi.Hacıyev, Azerbaycanlılara ait mezarlıkların işgal döneminde vandalizme maruz kaldığı belirterek, "Mezarlarla savaşmalarına, mezarları talan etmelerine söyleyecek söz bulamıyorum. Sanki ölülerden de intikam almak istemişler. Bu da vandalizmin en iğrenç şekli. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'ın yıllardır uyguladığı bu vahşeti görmeli." dedi.

Muhabir Yıldızlı İnsan Kemikleri Vandalizm Hayalet 

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