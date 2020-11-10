Dağlık Karabağ'da Azerbaycan kazandı, Rusya açıklama yaptı



- Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’dan çekileceğini duyurmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki yeni yapılanma ile ilgili açıklama yaptı. Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’da kaybettiklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir bildiriyi imzaladığını duyurarak, “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici" dedi.

Paşinyan’ın bu açıklamasının hemen ardından Kremlin Sarayı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, “Azerbaycan ve Ermenistan çatışma hattı boyunca mevzilerde saldırı durmaktadır. Tarafların askeri güçleri mevcut pozisyonda kalacaktır. Temas hattına Rusya Federasyonu Barış Güçleri konuşlandırılacaktır. Bu hat boyunca ulaşım merkezleri açılacaktır” dedi.





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