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Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı

- Mahsur kalan keçilerden görüntü

Keçi Harekete Geç 

-- Ekiplerin çalışması
-- Keçilerin kurtarılması
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 adet keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Öksüt Mahallesi'nde alanda 10 gündür mahsur kalan 4 adet keçiyi kurtarmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Sarp dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
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