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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Dağıstan’da yola çığ düştü: 9 köyle irtibat kesildi

- Dağıstan’da yola çığ düştü: 9 köyle irtibat kesildi

Çığ düşme anı

Çığ Düşmesi Gesi 

-Çığın arabayı sürüklemesi

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bulunan Tsakhur köyü eteklerindeki bir otoyola çığ düşmesi sonucu yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı 9 köyle irtibat kesildi. Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Rutul bölgesinde bulunan Tsakhur köyü eteklerindeki bir otoyola çığ düştü. Çığ nedeniyle Azeri nüfusunun yoğun yaşadığı bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı 9 köy ile irtibat kesildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgeye çok sayıda kurtarma aracı gönderildi. Resmi kaynaklar, çığın etkisiyle kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü ve yolun temizlenmesinin ardından köylere ilk olarak yaşamsal ihtiyaçların ulaştırılacağını duyurdu. Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, yol temizleme çalışmalarının yarın akşam 18.00'e kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade ederek, köylere ulaşım sağlanması için ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü duyurdu. Çığ nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
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