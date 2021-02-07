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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Dağdan kopan kayalar Şemdinli yolunu ulaşıma kapattı

Dağdan kopan kayalar Şemdinli yolunu ulaşıma kapattı

Olay yeri

Hava Sıcaklığı Gesi 

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-detaylar

( HAKKARİ -EK) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesine ulaşımı sağlayan karayolu, dağdan koparak düşen tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları nedeniyle kapandı.Bölgede hava sıcaklığının 5 ila 8 derece artmasıyla zeminin yumuşaması sonucu Yüksekova-Şemdinli karayolunun Şapatan Geçidi bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, o esnada bölgeden herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri bölgede hemen çalışma başlatarak karayolunu tek şeritten ulaşıma açtı. Karayoluna düşen tonlarca ağırlığındaki kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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