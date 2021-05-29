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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dağda doğan buzağıyı taşıdığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu

Dağda doğan buzağıyı taşıdığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu

Yeni doğan buzağının atın arkasına bağlanan düzenekle taşınması

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-Hayvan sahibi Melik Yılmaz'ın o anları anlatması
-Buzağıdan görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta yeni doğan buzağının yürüyemediği için atın arkasına bağlanan düzenekle taşınması ilginç görüntüler oluşturdu. Tokat merkeze bağlı Çat Beldesinde yayladan dağlık alana otlatmaya götürülen sürüde bulunan inek doğum yaptı. Yürümekte zorluk çeken buzağıyı taşımak için farklı bir yönteme başvuruldu. Babası ile hayvancılık yapan Melik Yılmaz (18), ağaç dallarından yaptığı düzeneği atın arkasına bağladı. Yılmaz'ın, kucağına aldığı buzağı ile düzeneğine binerek yaptığı yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Yılmaz, ineğinin yayladan 5 kilometre uzakta doğum yaptığına dikkat çekerek, “Hava soğuktu ve buzağı yeni doğduğu için yürümekte zorluk çekiyordu. Atın üzerinde kucağımdan düşebileceği için bu şekilde taşımaya karar verdim.” dedi.

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