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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Dağa kaçırılan çocukların ortak geçmişi 'HDP'

Dağa kaçırılan çocukların ortak geçmişi 'HDP'

HDP İl binası ve evlat nöbeti çadırından görüntü

A Haber Oturma Eylemi Terör Örgütü Avcılık Umutlu 

-Annelerden görüntü
-Güllü Turan röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Evlat nöbetindeki Tuncelili anne Güllü Turan:- "Kızımı HDP’liler götürdü, başvurduk bize karakolun yolunu gösterdiler" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 536’ncı gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi PKK vahşetine rağmen 536’ncı gününde de devam ediyor. 2014’te kızının okuldayken eve gelmesini beklediklerini, ama gelmediğini belirten anne Güllü Turan, arayıp soruşturduklarını, kızının Tunceli’de HDP’nin binasına girip çıktığını öğrendiklerini söyledi.

Anne Turan, "Eşim HDP’nin binasına gitti. Melek adında bir bayan varmış. Ona kızımın buraya geldiğini söylemiş o da kendilerinin götürmediğini söyledi.

Kızım da 'Ben Melek ablanın yanındayım' dedi.
Melek abla da sensin dedi.
En sonunda karakola haber verdik, savcılığa gittik. Savcılıkta, kızımın Kobani'ye gittiğini öğrendim. Kızımı HDP’liler götürdü. Başvurduk bize karakolun yolunu gösterdiler. Tuncelili annelere, babalara sesleniyorum, HDP'nin kapısına gelin. Kızım sana sesleniyorum, gelmezsen sütümü de sana helal etmem. Ne olur dön eve" dedi.

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