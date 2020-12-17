Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi

Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı, 28 bin 405 TL ceza kesildi

arşiv

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Para Cezası Jandarma Akalan Dağ Keçisi Muhalefet 


- Tunceli’de dün dağ keçisini vuran şahıs, yöre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin çalışmasıyla yakalandı, 28 bin 405 TL para cezası kesildi. Pertek İlçesi’ne bağlı Bulgurtepe Köyü’nde koruma altında bulunan 4 yaşındaki bir dağ keçisi vuruldu. Yöre sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirildi.
Ekipler vurulan dağ keçisini bölgeden alırken, şüpheli şahsın yakalaması için çalışma yaptı. Gece boyu çalışmasını sürdüren ekipler, şahsı yakaladı. Yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 27 bin 777 TL tazminat bedeli ve 628 TL de idari para cezası olmak üzere toplam 28 bin 405 TL cezai işlem uygulandı. Önceki günde kentte organize şekilde bir dağ keçisini vuran 3 şahıs yakalanmış, 83 bin TL para cezası kesilmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement