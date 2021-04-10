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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dağ keçileri sınır bölgesinde sürü halinde görüntülendi

Dağ keçileri sınır bölgesinde sürü halinde görüntülendi

-Doğal ortamdan detay

Tarım Sayılar Yabani Hayvanlar Hayvan Irak 

--Dağ keçilerinden detay
--Genel detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari 'nin Çukurca ilçesine bağlı Işıklı köyü bölgesinde, sürü halinde gezen dağ keçileri görüntülendi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bölgedeki yaşanan huzur ortamıyla birlikte doğal ortamda yaşayan yabani hayvanların da sayılarının gün geçtikçe arttığını ifade ederek, “İl ve ilçelerdeki tarım ve orman müdürlüklerinden yapılan çalışmalarda özellikle kış aylarında doğal ortamlarına bırakılan yemler ve yiyeceklerle birlikte hayvanların yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştık. Belediye olarak mama desteği sunduk” dedi.
Başkan Dündar, avlanmasına izin verilmediği sürece doğal ortamlardaki yabani hayvan sayısının artacağını belirtti.

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